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Факти / Світ / Росія

У Росії спецслужби забирають у чиновників паспорти і не випускають із країни – ISW

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Росії спецслужби забирають у чиновників паспорти і не випускають із країни – ISW
Фото: Pixabay

Російські спецслужби продовжують відбирати паспорти у високопоставлених чиновників і керівників держкомпаній, щоб обмежити їх виїзд із Росії.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

Російські служби безпеки хочуть запобігти виїзду за кордон високопоставлених чиновників, колишніх чиновників і керівників державних компаній.

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Зазначається, що 10 березня співробітники російських служб безпеки наказали чиновникам і співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою примусового відкликання паспортів або примусової відставки.

Це свідчить про те, що Кремль продовжує побоюватися втечі еліти з Росії.

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Джерело: ISW
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