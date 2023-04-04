У Росії спецслужби забирають у чиновників паспорти і не випускають із країни – ISW
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Російські спецслужби продовжують відбирати паспорти у високопоставлених чиновників і керівників держкомпаній, щоб обмежити їх виїзд із Росії.
Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни ISW.
Російські служби безпеки хочуть запобігти виїзду за кордон високопоставлених чиновників, колишніх чиновників і керівників державних компаній.
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Зазначається, що 10 березня співробітники російських служб безпеки наказали чиновникам і співробітникам державних компаній здати свої паспорти під загрозою примусового відкликання паспортів або примусової відставки.
Це свідчить про те, що Кремль продовжує побоюватися втечі еліти з Росії.