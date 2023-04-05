Російські чиновники намагаються знайти гроші за кордоном для довгої війни проти України – британська розвідка

Квітень, 05 в 10:51

Росія шукає за кордоном фінанси для тривалої війни проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначено, що 28 березня прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що випуск частини суверенних боргових зобов’язань Росії в іноземній валюті “в розробці”. Це свідчить про те, що РФ розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку держав, які вона вважає “дружніми”.

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– Тільки-но розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії і, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії. Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну, – зазначає британська розвідка.

Там також додають, що останні місяці власні російські банки були основними суб’єктами, які купували державний борг РФ. Водночас малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит у майбутньому.

– Російські чиновники, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов’язань як один із способів заткнути діри у фінансах, оскільки вони планують затяжну війну проти України. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці плани, – наголошують у Міноборони Британії.

Раніше у ISW повідомили, що Кремль продовжує використовувати ядерні погрози, щоб стримати надання Заходом військової допомоги Україні перед контрнаступом ЗСУ.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії