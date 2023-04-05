У ISW пояснили причини посилення ядерного шантажу з боку РФ

Квітень, 05 в 8:25

Кремль продовжує використовувати ядерні погрози, щоб стримати надання Заходом військової допомоги Україні перед контрнаступом ЗСУ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначено, що 4 квітня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу виправдовував рішення розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, звинувачуючи НАТО в активізації бойової та розвідувальної діяльності біля кордонів РФ та Білорусі.

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Шойгу посилив нинішні російські ядерні погрози, заявивши, що Білорусь має боєздатні ядерні літаки та системи Іскандер-М, здатні завдати ядерного удару. Він також додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання з комплексами Іскандер-М, зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї.

– Заяви Шойгу не містять нових даних щодо білоруських навчань і є частиною інформаційної операції. Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США, – зазначають у ISW.

Аналітики додають, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким, а розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на бойові дії в Україні.

Окрім цього, розгорнута Росією ядерна зброя в Білорусі майже напевно залишиться під контролем російського персоналу, який там постійно дислокується.

Раніше експрезидент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках. Він висловив припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення проти України.