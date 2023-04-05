Росія тоді не почала б війну: Клінтон шкодує, що спонукав Україну відмовитися від ядерної зброї

Квітень, 05 в 0:21

Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках. Він висловив припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення проти України.

– Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це, якби Україна все ще мала свою зброю, – сказав він.

Він зазначив, що був нажаханий, коли Росія окупувала Крим. Якби Україна мала ядерну зброю, то РФ не почала б війну, стверджує Білл Клінтон.

– Українці боялися віддати ядерну зброю, бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною, – вважає він.

За словами Клінтона, він знав, що російський диктатор Володимир Путін не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав “безпекові гарантії” для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї.

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Наразі Білл Клінтон зазначив, що не втрачає віри в те, що Європа та США продовжать підтримувати Україну, яка бореться з російською агресією.

Джерело: RTE