Скільки нафти насправді викачує РФ за добу? ЗМІ пишуть, що Москва скоротила видобуток на 700 тис.

Квітень, 08 в 13:32

Російське міністерство енергетики заявило, що минулого місяця видобуток нафти впав приблизно на 700 тис. барелів на добу. Це більше, ніж оголошений план скорочення на 500 тис.

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Видання зазначає, що ця цифра не узгоджується з даними про березневий морський експорт і постачання на внутрішні нафтопереробні заводи, що посилює невизначеність щодо того, скільки нафти насправді викачує Росія.

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Кремль пообіцяв скоротити видобуток лише сирої нафти на 500 тис. барелів на добу в період з березня по грудень у відповідь на західні торговельні обмеження та обмеження цін, запроваджені G7. За даними міністерства енергетики, скорочення було на 40% більшим.

Вісім членів Організації країн-експортерів нафти, включаючи фактичного лідера Саудівську Аравію, погодилися приєднатися до добровільного скорочення з травня, довівши загальне скорочення до більш ніж 1,6 млн барелів на добу в спробі стабілізувати світовий ринок.

Несподіване рішення викликало нафтове ралі і створило передумови для повернення цін на нафту до рівня $100 за барель.

За словами віцепрем’єр-міністра Олександра Новака, Росія скоротить видобуток лише сирої нафти, використовуючи лютневий рівень видобутку як базовий. Розрахунки Bloomberg, засновані на галузевих даних, свідчать, що видобуток того місяця становив 10,1 млн барелів на день.

За даними міністерства енергетики, виробники видобувають в середньому 1,285 млн тонн нафти на добу, повідомило джерело агенства. Це еквівалентно трохи більше 9,4 млн барелів, що означає, що скорочення видобутку лише сирої нафти минулого місяця становило майже 700 тис. барелів на добу.

За словами співрозмовника, загальний березневий видобуток сирої нафти і конденсату в країні в середньому склав 1,413 млн тонн. За підрахунками Bloomberg, це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу, порівняно з 11,1 млн барелів у лютому.

Дані свідчать, що в результаті загальне скорочення в середньому склало 740 тис. барелів на день.

Минулого року Росія засекретила свою нафтову статистику через її “чутливий” характер, що ускладнило оцінку скорочення поставок, окрім запевнень енергетичних чиновників.

Як наслідок, спостерігачі за Росією почали стежити за морським експортом нафти та внутрішньою переробкою нафти як за показниками для оцінки видобутку сирої нафти. Однак, обидва показники не продемонстрували помітного зниження минулого місяця.

Згідно з даними Bloomberg, які базуються на галузевих даних і відстеженні суден, середнє чотиритижневе завантаження нафти в країні до 31 березня було найвищим з червня, тоді як російські нафтопереробні заводи зберегли свою пропускну спроможність приблизно на тому ж рівні.