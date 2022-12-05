Ембарго ЄС на експорт нафти морем та стеля цін для РФ набули чинності

Грудень, 05 в 6:52

5 грудня набуває чинності ембарго Європейського Союзу на експорт російської нафти морем, а також стеля ціни на російську нафту, що перевозиться морем, у 60 доларів за барель. Її було узгоджено в п’ятницю ЄС, країнами Великої сімки та Австралією.

Рішення ухвалене, щоб не допустити отримання Росією вигоди від її агресивної війни проти України, але водночас спрямоване на підтримку стабільності світових енергетичних ринків та мінімізацію негативних економічних наслідків російського вторгнення.

Нагадаємо, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже за тиждень.