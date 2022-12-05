Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Ембарго ЄС на експорт нафти морем та стеля цін для РФ набули чинності

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
нафта
Фото: Depositphotos

5 грудня набуває чинності ембарго Європейського Союзу на експорт російської нафти морем, а також стеля ціни на російську нафту, що перевозиться морем, у 60 доларів за барель. Її було узгоджено в п’ятницю ЄС, країнами Великої сімки та Австралією.

Рішення ухвалене, щоб не допустити отримання Росією вигоди від її агресивної війни проти України, але водночас спрямоване на підтримку стабільності світових енергетичних ринків та мінімізацію негативних економічних наслідків російського вторгнення.

Нагадаємо, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти РФ, який можуть ухвалити вже за тиждень.

Зараз дивляться
Читайте
Ніякого комерційного експорту, Україна не продає електроенергію – Yasno

Джерело: BBC Російська служба
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка