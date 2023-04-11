Російським десантникам передали важкі вогнемети ТОС-1А: про що це може свідчити

Квітень, 11 в 9:29

Російське командування, ймовірно, готує свої Повітряно-десантні війська до наступальних операцій у війні проти України.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії відреагували на появу тиждень тому в російських ЗМІ інформації про передання ПДВ РФ термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А.

В оборонному відомстві не залишили поза увагою той факт, що застосування високоруйнівної системи ТОС-1А, яку в РФ кваліфікують як важкий вогнемет, раніше формально не пов’язувалося з десантними військами.

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Зазвичай ці системи перебували в експлуатації спеціалізованих військ хімічного, біологічного та радіологічного захисту.

– Імовірно, це передання свідчить про те, що десантників готують до наступальних операцій в Україні в майбутньому, – припускають британські розвідники.

Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії не виключають, що такі кроки командування РФ свідчать про намагання відновити сили ПДВ РФ після значних втрат за перші дев’ять місяців повномасштабної війни проти України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 412-ту добу.

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