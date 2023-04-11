У Росії тим, хто отримав повістку, заборонять виїжджати за кордон

У Росії запровадять обмеження, що передбачають заборону громадянам, які підлягають призову на військову службу, виїжджати з країни з моменту отримання повістки і до явки до військкомату.

Про це пише Медуза.

Також російська Держдума хоче узаконити розсилку повісток в електронному вигляді.

За словами депутата держдуми Андрія Картаполова, так звана електронна повістка, яку громадянин отримує у застосунку Держпослуги, та паперовий документ матимуть однакову юридичну силу.

– Якщо людина не отримує повістку або вдає, що не отримує, вона буде зобов’язана під час наступного призову протягом двох тижнів добровільно з’явитися до військкомату. Якщо цього не зробить, то йому надходить лист про те, що вводиться обмеження на виїзд, і попередження, що будуть запроваджені й інші заходи, – сказав він.

Зазначено, що ухилянтам, тобто тим, хто не з’явився до військкомату через 20 календарних днів після зазначеної в повістці дати, чиновники планують заборонити водити транспортні засоби, продавати і купувати нерухомість та оформлювати кредити.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік.

Джерело : Медуза

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