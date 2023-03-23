Росія зможе вести війну ще максимум два роки – Скібіцький

Березень, 23 в 9:44

Росія може вести війну ще 2023-й, максимум 2024-й рік.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни можуть вести війну ще 2023 – максимум 2024 рік – все. Такої ж думки дотримується і розвідка Литви.

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А якщо посилити санкції, то цей запас міцності у РФ буде ще меншим, наголосив Скібіцький.

Щодо військової допомоги Росії, то, за словами представника ГУР, Іран уже поставляв окремі компоненти для виготовлення боєприпасів. Росія має плани й надію закупити боєприпаси 122 мм і 152 мм, а також боєприпаси для стрілецької зброї.

– Вони хотіли б і інше, наприклад, балістичні ракети, але це буде залежати від рішення Ірану, чи погодиться він поставляти їх Росії. Адже вся міжнародна спільнота знатиме, чиє це буде озброєння, якщо воно надійде. До того ж після ордера на арешт тепер це буде трактуватися як допомога воєнному злочинцю, – наголосив Вадим Скібіцький.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що тепер основною ціллю ворога можуть стати військові об’єкти та наша логістика.