Як і навіщо путінська партія збирається використати на виборах окупантів: аналіз ISW

Партія російського дикатора Володимира Путіна Єдина Росія має намір залучити військових, які воювали проти України, як кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках, ймовірно, щоб зарекомендувати себе як остаточна провоєнна партія в РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, в якому проводять вибори, незалежно від чесності чи значущості цих виборів.

Водночас Кремль, ймовірно, має намір брати військових як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай це відбувається, навіть у країні, яка перебуває у стані війни.

– Кремль, вирогідно, прагне використати кандидатів, які воювали проти України, як публічне обличчя партії Єдина Росія на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових виборців і членів їхніх сімей і утвердити Єдину Росію як партію, що очолює провійськовий рух, йдеться у повідомленні аналітиків.

ISW зазначає, що у такий спосіб Кремль також хоче задобрити провоєнну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог.

Фахівці додають, що потенційна “мілітаризація” партії, ймовірно, не є передвісником зусиль Кремля з ескалації війни проти України.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Кремль напередодні візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Москви намагається представити Росію як рівного Китаю партнера в галузі оборони.

Джерело : ISW

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