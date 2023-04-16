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Росія
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Як і навіщо путінська партія збирається використати на виборах окупантів: аналіз ISW

Володимир Путін
Фото: Getty Images

Партія російського дикатора Володимира Путіна Єдина Росія має намір залучити військових, які воювали проти України, як кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках, ймовірно, щоб зарекомендувати себе як остаточна провоєнна партія в РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, в якому проводять вибори, незалежно від чесності чи значущості цих виборів.

Водночас Кремль, ймовірно, має намір брати військових як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай це відбувається, навіть у країні, яка перебуває у стані війни.

– Кремль, вирогідно, прагне використати кандидатів, які воювали проти України, як публічне обличчя партії Єдина Росія на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових виборців і членів їхніх сімей і утвердити Єдину Росію як партію, що очолює провійськовий рух, йдеться у повідомленні аналітиків.

ISW зазначає, що у такий спосіб Кремль також хоче задобрити провоєнну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог.

Фахівці додають, що потенційна “мілітаризація” партії, ймовірно, не є передвісником зусиль Кремля з ескалації війни проти України.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що Кремль напередодні візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Москви намагається представити Росію як рівного Китаю партнера в галузі оборони.

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Джерело: ISW
Єдина Росія, Армія Росії, Війна в Україні, Володимир Путін
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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