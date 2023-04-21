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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Після вибуху посеред Бєлгорода утворилась вирва радіусом 20 м – ЗМІ

Після вибуху посеред Бєлгорода утворилась вирва радіусом 20 м – ЗМІ

У російському Бєлгороді пролунав потужний ввечері 20 квітня.

Про це повідомили бєлгородські Telegram-канали, зокрема канал Жесть Белгород.

Зазначена спільнота опублікувала фотографію величезної вирви, яка знаходиться, як стверджується, на одній з вулиць неподалік центру міста.

Інший Telegram-канал під назвою Блетгород пише, що “звуку вибуху начебто не було, але була потужна вібрація”.

За даними російського Telegram-каналу Baza, вибух пошкодив частину будинку, а в одній із квартир начебто знайшли уламки снаряда. Наразі невідомо, який “снаряд” міг би спричинити таку вирву.

Перед цим російські медіа писали, що в області було чутно вибухи.

Очільник Бєлгородської області В’ячеслав Гладков назвав вибух надзвичайною подією. За його інформацією, постраждалих немає.

– На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Є пошкодження скла в сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів і повалило стовпи лінії електропередачі, – написав він.

Українські представники влади чи військові не коментували подію.

Фото: Белгород Подслушано

Бєлгород, Вибух, Росія
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