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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Міноборони РФ визнали, що їхній літак Су-34 скинув боєприпас на Бєлгород

У Міноборони РФ визнали, що їхній літак Су-34 скинув боєприпас на Бєлгород

Потужний вибух у російському Бєлгороді та вирва, яка утворилась внаслідок вибуху – є результатом роботи російського літака Су-34.

Це офіційно визнало Міністерство оборони Росії, яке цитують російські державні інформагентства.

– Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Бєлгород відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу, – йдеться в повідомленні.

У російському міністерстві запевняють, що обійшлося без жертв.

Водночас губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що через вибух двоє мешканців міста отримали поранення.

За його словами, руйнування виявлено у чотирьох квартирах багатоквартирного будинку, а також були пошкоджені чотири автомобілі.

Нагадаємо, ввечері 20 квітня стало відомо, що в Бєлгороді пролунав гучний вибух, після чого поблизу центра міста з’явилась вирва радіусом 20 м.

Примітно, що перед тим, як стався інцидент, російські воєнні оглядачі повідомляли, що на зліт пішла російська авіація, яка несла авіаційну бомбу ФАБ-1500.

Фото: Жесть Белгород

Бєлгород, Вибух, Міноборони РФ
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