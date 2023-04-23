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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Погрожують депортацією. У РФ планують мобілізувати мігрантів з Центральної Азії

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Аби відновити свої сили через колосальні втрати та знизити рівень напруги у суспільстві, у Росії почали тиснути на мігрантів з країн Центральної Азії та вимагати від них участі у війні проти України, погрожуючи депортацією.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. 

Російська влада йде двома шляхами: 

Перший – через військкомати, це стосується мігрантів, які стали новоспеченими власниками російського паспорта. Практично відразу після отримання паспорта їм вручають повістку і вже під час спілкування з комісаром їм погрожують, що позбавлять громадянства, якщо ті уникатимуть мобілізації. 

Другий стосується тих, хто ще не отримав паспорт. Їм обіцяють отримання  громадянство в найкоротші терміни, якщо ті підуть до лав ЗС РФ. Водночас якщо вони відмовляють – погрози депортації. 

– Одна з причин такого рішення – це невдоволення сімей російських військовослужбовців щодо затримок виплат за загиблих, – йдеться у повідомленні. 

У ЦНС зазначають, мобілізація мігрантів покликана заспокоїти етнічних росіян щодо нових хвиль призову. Так Кремль продовжує стратегію використання як “гарматного м’яса” мешканців бідних регіонів.

 

Армія Росії, Війна в Україні, мобілізація, Російська агресія
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