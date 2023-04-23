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Росія
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У РФ активно шукають добровольців, аби не оголошувати мобілізацію – розвідка Британії

Російський військовий

Російська влада прагне якомога надовше відкласти будь-яку відкриту обов’язкову мобілізацію в РФ, щоб мінімізувати спротив громадян.

Так у британській розвідці прокоментували старт нової кампанії з призову добровольців, яку розпочало Міністерство оборони Росії.

Нині соцмережі, білборди та телебачення в РФ заполонила реклама, орієнтована на потенційних новобранців.

Агітують долучатися до лав добровольців “справжніх чоловіків”, які можуть брати участь у бойових діях.

Реклама, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії, побудована так, щоб маніпулювати почуттями “чоловічої гордості” та фінансовим забезпеченнях.

Водночас в британському оборонному відомстві не надто вірять, що завдяки цій кампанії Міноборони РФ вдасться досягти поставленої мети та залучити 400 тис. “волонтерів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія, РФ
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