У РФ активно шукають добровольців, аби не оголошувати мобілізацію – розвідка Британії
Російська влада прагне якомога надовше відкласти будь-яку відкриту обов’язкову мобілізацію в РФ, щоб мінімізувати спротив громадян.
Так у британській розвідці прокоментували старт нової кампанії з призову добровольців, яку розпочало Міністерство оборони Росії.
Нині соцмережі, білборди та телебачення в РФ заполонила реклама, орієнтована на потенційних новобранців.
Агітують долучатися до лав добровольців “справжніх чоловіків”, які можуть брати участь у бойових діях.
Реклама, наголошують у розвідці Міноборони Великої Британії, побудована так, щоб маніпулювати почуттями “чоловічої гордості” та фінансовим забезпеченнях.
Водночас в британському оборонному відомстві не надто вірять, що завдяки цій кампанії Міноборони РФ вдасться досягти поставленої мети та залучити 400 тис. “волонтерів”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР