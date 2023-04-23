Війна в Україні

Обстріл Харківщини та наступ РФ на Донбасі: 424-й день війни
Окупанти планують евакуацію з Енергодара – що відомо
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська армія готується до оборони та евакуації місцевих жителів. В Енергодарі вона запланована орієнтовно на 5 травня.
Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.
– У ворога – паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території, – вважає мер Мелітополя.
У російському Бєлгороді прогриміли вибухи
У російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів, повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Бєлгороді прозвучали тоді, коли російські окупаційні війська обстрілювали Харків з зенітно-ракетних комплексів С-300.
РФ обстріляла ракетами Харків та Харківський район: спалахнула пожежа
Під ударом окупантів опинилися Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300.
Через ракетний удар в Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.
Одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога, додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.