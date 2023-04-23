Війна в Україні

23 Квітня, 0:29

Окупанти планують евакуацію з Енергодара – що відомо

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська армія готується до оборони та евакуації місцевих жителів. В Енергодарі вона запланована орієнтовно на 5 травня.

Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.