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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Обстріл Харківщини та наступ РФ на Донбасі: 424-й день війни

Ключові події
00:29
Окупанти планують евакуацію з Енергодара – що відомо
00:24
У російському Бєлгороді прогриміли вибухи
00:14
РФ обстріляла ракетами Харків та Харківський район: спалахнула пожежа
Обстріл Харківщини та наступ РФ на Донбасі: 424-й день війни
23 Квітня, 0:29

Окупанти планують евакуацію з Енергодара – що відомо

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська армія готується до оборони та евакуації місцевих жителів. В Енергодарі вона запланована орієнтовно на 5 травня.

Про це заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– У ворога – паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території, – вважає мер Мелітополя.

23 Квітня, 0:24

У російському Бєлгороді прогриміли вибухи

У російському місті Бєлгород прогриміли звуки вибухів, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Бєлгороді прозвучали тоді, коли російські окупаційні війська обстрілювали Харків з зенітно-ракетних комплексів С-300.

23 Квітня, 0:14

РФ обстріляла ракетами Харків та Харківський район: спалахнула пожежа

Під ударом окупантів опинилися Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300.

Через ракетний удар в Новобаварському районі Харкова спалахнула пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури, повідомив мер Ігор Терехов.

Одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога, додав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війна в Україні
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Костянтин Мельников
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