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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ФСБ заявила про “спробу удару” по аеродрому з літаками А-50 за 700 км від України

будівля фсб рф
Фото: Depositphotos

Федеральна служба безпеки РФ нібито ліквідувала спробу завдання удару по військовому аеродрому у центральній Росії. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву російських силовиків.

У заяві ФСБ стверджується, що вона нібито попередила “диверсію” на аеродром Північний в Івановській області РФ за участю дронів.

Об’єктом нібито були літаки радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Аеродром розташований за 250 км на північний схід від Москви і приблизно за 700 км від українського кордону.

ФСБ заявила про спробу удару по аеродрому з літаками А-50 за 700 км від України

Скриншот: Google Maps

ФСБ заявила, що її агенти нібито “зірвали операцію”. Вони працювали спільно з Міністерством внутрішніх справ Росії.

Крім того у ФСБ заявили, що затримали пілота легкомоторного літака та інших членів “диверсійної групи” в Тульській області. Повідомляється, що вони нібито раніше прибули з України і нібито були завербовані ГУР Міноборони.

Нещодавно Росія звинувачувала Україну в атаці на Кремль, коли два безпілотники злегка пошкодили куполоподібний дах резиденції диктатора. Ба більше, Москва гіперболічно назвала це “замахом на Путіна”.

Президент України Володимир Зеленський заперечив причетність Києва до цього. Глава держави наголосив, що Україна не нападає ні на Путіна, ні на Москву. Він додав, що ми на своїй території і захищаємо наші села і міста.

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Джерело: The Guardian
Війна в Україні, Москва, Російська пропаганда, Росія, ФСБ
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