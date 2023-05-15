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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Пригожин пропонував Києву дані про позиції військ РФ в обмін на вихід ЗСУ з Бахмута – WP

Євген Пригожин
Фото: Getty Images

Керівник бойовиків Вагнера Євген Пригожин пропонував передати українській розвідці місця дислокації російських військ в обмін на вихід ЗСУ із Бахмута.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на витік документів американської розвідки, що просочилися на платформі групового чату Discord.

Повідомляється, що Пригожин передав Головному управлінню розвідки (ГУР) Міноборони України свою пропозицію, що якщо українське командування виведе підрозділи з околиць Бахмута, то він готовий надати Києву інформацію про позиції російських військ, які Україна зможе атакувати.

Двоє українських чиновників підтвердили, що власник ПВК Вагнер кілька разів розмовляв із ГУР. Проте Київ відхилив пропозиції Пригожина, бо йому не довіряють і вважають, що його слова могли бути нещирими. У Вашингтоні також не довіряють словам Євгена Пригожина.

Відомо, що власник ПВК Вагнер публічно ворогує з російським військовим командуванням, проте він є союзником диктатора Володимира Путіна. А російський президент може розцінити пропозицію Пригожина обміняти життя бойовиків Вагнера на російських солдатів як державну зраду.

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Видання The Washington Post наголошує, що Пригожин дуже розчарований боями за Бахмут. Крім того, він постійно скаржився, публічно і приватно, що міністерство оборони Росії не надало його бійцям боєприпасів та техніки, необхідних для досягнення успіху у Бахмуті.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, в ефірі Єдиних новин наголосив, що інформація про пропозицію Пригожина є черговим вкидом.

– Кому зараз потрібно обговорювати подібні речі? Спецслужби України будуть і повинні обговорювати подібні речі, коли це буде відповідати національним інтересам. Зрозуміло, що Україна робить все можливе, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокупувати території.

Якщо йдеться про розвідку, то, так, Україна використовує різні засоби та інструменти. Щодо деяких вкидів, то тривають офіційні розслідування в Міністерстві юстиції Сполучених Штатів, я не думаю, що ми повинні це коментувати, – сказав Андрій Юсов.

Власник ПВК Вагнер називає бої за східне місто одними з найкривавіших у цій війні. Пригожин, який обіцяв взяти місто під контроль до 9 травня, нещодавно публічно погрожував вивести свої війська.

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Джерело: The Washington Post
Бахмут, ПВК Вагнера, Розвідка
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