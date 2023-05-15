Вибух і пожежа в ТЦ Перекресток в Москві: що відомо

Російські ЗМІ повідомили про вибух у Москві в магазині Перекресток на вулиці Адмірала Ушакова. За попередніми даними, вибухнули газові балони, внаслідок чого почалася пожежа.

Але потім у МНС заявили, що у Південному Бутово загорілося сміття в контейнері поруч із будівлею ТЦ. Пожежу загасили на площі 4 кв. м, постраждалих немає.

Водночас рятувальники не підтвердили інформацію про вибух.

Два дні тому у центрі Москви горів готель Інтерконтиненталь на вулиці Тверській.

А на початку травня у російській столиці спалахнула пожежа в адміністративній будівлі в районі Царицино. Очевидці казали, що чули вибухи.

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