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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю

Іскандер-М
Фото: Getty Images

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу сьогодні в Мінську підписали документи про розміщення і зберігання нестратегічного (тактичного) ядерного озброєння на території Білорусі.

Про це пише видання Наша Ніва.

Шойгу називає розгортання нестратегічної ядерної зброї ефективною відповіддю Заходу на “недружню політику”.

Між країнами домовлено підвищити бойовий потенціал регіональних військ, зокрема оснащення їх ракетними комплексами Іскандер-М, зенітно-ракетними комплексами С-400. Переобладнано літаки Су-25 для застосування авіаційних засобів ураження в ядерній техніці.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусі, Росія не передає її. Контроль над застосуванням залишається за Москвою.

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Білорусь, Росія, Сергій Шойгу
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