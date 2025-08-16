Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
4 хв.

Трамп хоче організувати зустріч із Зеленським та Путіним 22 серпня – Axios

Трамп, Путін, Зеленський
Фото: Факти ICTV

Президент США Дональд Трамп хоче організувати тристоронню зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним вже наступної п’ятниці, 22 серпня.

Про це повідомляє Axios з посиланням на два джерела, які стверджують, що Трамп заявив про це під час розмови з Зеленським та європейськими лідерами після своєї зустрічі з Путіним.

Чи буде зустріч Трампа, Зеленського і Путіна 22 серпня

Як інформують співрозмовники, Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт швидко – вже 22 серпня.

Проте Путін публічно не зобов’язувався проводити зустріч у такому форматі.

Як зазначається, Трамп та спеціальний представник США Стів Віткофф розповіли Зеленському та лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО та Європейської комісії про позицію російського диктатора.

За їхніми словами, Путін вимагав, щоб Україна поступилась двома з чотирьох регіонів, які хоче контролювати Росія (Донецька та Луганська області), а потім заморозити лінію фронту в Херсонській та Запорізькій.

Один зі співрозмовників зазначив, що Путін заявив про готовність припинити просування в Херсонській та Запорізькій областях, проте натомість Україна має вивести армію з Донецької області, хоча насправді РФ вже певний час не має там жодних успіхів.

Як стверджує українське джерело, в американської сторони виникло враження, що Путін налаштований на переговори щодо невеликих територій Сумської та Харківської областей, які наразі контролюються російськими військами.

Крім цього, Путін наполягає, що США мають визнати суверенітет Росії в тих частинах України, які вона нібито отримає за мирною угодою.

Співрозмовник наголосив, що кремлівський диктатор справді заявив про готовність обговорити гарантії безпеки для України. Але він сказав, що Китай може бути одним з гарантів, ймовірно, даючи зрозуміти, що буде проти Сил оборони з країн НАТО.

Українську сторону підбадьорило те, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки під час телефонної розмови після зустрічі з Путіним, сказав посадовець. Однак це питання не обговорювалося детально, хоча йому планують приділити увагу під час візиту Зеленського до Білого дому.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд Трамп
