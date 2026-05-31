Кремль намагається зняти з себе відповідальність за можливі удари по Молдові

Кремль використовує інцидент із російським дроном у румунському Галаці, щоб заздалегідь зняти з себе відповідальність у разі можливого падіння російських дронів у Молдові або провокації під чужим прапором.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 травня.

29 травня посольство Росії в Молдові заявило, що молдовська влада та її західні партнери нібито готують “інсценування”, подібне до інциденту зі збитим дроном у румунському Галаці.

У російському диппредставництві стверджували, що такі дії буцімто мають на меті звинуватити Кремль та спровокувати погіршення відносин між Молдовою та Росією. Також там назвали безпідставними звинувачення щодо причетності РФ до атаки дрона на території Румунії.

На думку аналітиків ISW, подібні заяви створюють умови для того, щоб Росія могла заперечувати свою відповідальність у разі майбутніх ударів по Молдові.

В ISW зазначають, що заяви російського посольства можуть також створювати інформаційне підґрунтя для можливого нападу під чужим прапором із використанням російського безпілотника.

Аналітики нагадують, що дедалі частіші випадки проникнення російських дронів у повітряний простір країн НАТО свідчать про готовність Кремля миритися з подібними ризиками під час атак по Україні.

У звіті також зазначається, що НАТО, ймовірно, доведеться розглянути додаткові механізми співпраці у сфері протиповітряної оборони з Україною та Молдовою для протидії російським безпілотникам.

У ніч проти 29 травня під час російської атаки на південь України один із безпілотників залетів у повітряний простір Румунії та впав на дах багатоповерхового будинку в місті Галац. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що йдеться про російський дрон Герань-2. Після цього президент Румунії Нікушор Дан оголосив про закриття Генерального консульства РФ у Констанці та вислання російського консула.

За словами румунського президента, безпілотник ніс щонайменше 30 кілограмів вибухівки.

