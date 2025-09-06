Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що білоруська влада найближчим часом звільнить значну частину з понад тисячі політичних в’язнів.

Про це він заявив 5 вересня під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп сподівається на звільнення політв’язнів у Білорусі

– Я вважаю, що вони (влада Білорусі. – Ред.) звільнять багатьох із цих 1 400 людей, – сказав Трамп, додавши, що це може статися “вже найближчим часом”.

Глава Білого дому не надав інших деталей з цього питання.

Перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці у США у серпні Трамп казав, що провів розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За його словами, тоді вони, зокрема, обговорили звільнення 1 300 в’язнів.

У пресслужбі Лукашенка заявляли, що він запросив Трампа із сім’єю відвідати Мінськ, на що очільник Білого дому нібито погодився.

