Президент Володимир Зеленський повинен буде укласти мирну угоду, щоб завершити повномасштабну війну Росії проти України.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, повідомляє Sky News.

Трамп про мирну угоду між Україною і РФ

Один з кореспондентів запитав у Трампа про те, що він скаже Зеленському, якщо проведе з ним зустріч у Нью-Йорку, де заплановано тиждень високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у період з 22 до 30 вересня.

– Зеленському доведеться починати діяти та укласти угоду. А Європі потрібно перестати купувати нафту в Росії, – стверджує президент США.

За словами Трампа, Зеленський і російський диктатор Володимир Путін ненавидять один одного.

На думку президента США, йому доведеться сидіти з ними за столом переговорів, оскільки вони не зможуть перебувати в одній кімнаті через величезну ненависть.

Як стверджує глава Білого дому, зустріч із Путіним на Алясці нібито дала значні результати.

Варто зазначити, що навіть після розмови з президентом США Дональдом Трампом Росія продовжила і посилила атаки на мирні українські міста.

На думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, подібні атаки свідчать про те, що Росія не готова до миру.

