У Пентагоні вивчають можливість перейменування війни в Ірані на операція Кувалда у разі порушення режиму припинення вогню.

Пентагон розглядає можливість перейменування війни в Ірані

Про це повідомляє NBC News із посиланням на посадовців Білого дому, які заявляють, що будь-які нові військові бойові операції проти Ірану будуть проводитися під новою назвою.

За словами двох американських чиновників, американські військові розглядають можливість офіційної перейменування війни з Іраном на операцію Кувалда, якщо чинний режим припинення вогню буде порушений, а президент США Дональд Трамп вирішить відновити великі бойові операції.

Зараз дивляться

Дискусії щодо можливої ​​заміни операції Епічна лють на операцію Кувалда свідчать, наскільки серйозно адміністрація Білого дому розглядає можливість відновлення війни, розпочатої 28 лютого. Це дасть можливість перезапустити 60-денний термін, після якого для бойових дій потрібен буде дозвіл Конгресу, пише видання.

Адміністрація Трампа оголосила про припинення операції Епічна лють після того, як США та Іран на початку квітня домовилися про припинення вогню для продовження дипломатичних переговорів.

На той час адміністрація повідомила Конгрес про припинення бойових дій з Іраном. Але Пентагон продовжував називати війну з Іраном операцією Епічна лють, зокрема під час надання публічних оновлень.

Як заявив чиновник Білого дому, знайомий з обговореннями, будь-які нові військові бойові операції проти Ірану проводитимуться під новою назвою, адже це фактично перезапустить відлік часу для дозволу Конгресу.

Операція Кувалда – не єдина назва, що розглядається, за словами американських чиновників.

Резолюція про воєнні повноваження 1973 року вимагає, щоб президент США повідомив Конгрес протягом 48 годин про початок бойових дій. Якщо Трамп цього не зробить, то війська повинні вивести протягом 60 днів або Конгрес повинен санкціонувати військові дії.

Наступальні дії у межах операції Епічна лють призупинили після 40 днів боїв. Адміністрація Трампа стверджувала, що, враховуючи паузу, вона не досягла 60-денного порогу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.