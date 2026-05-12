Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння через перебіг переговорів із Іраном щодо припинення війни та дедалі серйозніше розглядає можливість повернення до широкомасштабних бойових дій.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації США.

Трамп може відновити бойові дії в Ірані

За даними телеканалу, невдоволення американського президента посилилося після останньої відповіді Ірану на проєкт угоди про припинення війни.

Дональд Трамп публічно назвав її “абсолютно неприйнятною” та “дурною”.

У Білому домі вважають, що Тегеран не демонструє готовності до реальних поступок, а переговорний процес затягується через внутрішні суперечності в іранському керівництві.

Окреме роздратування Вашингтона викликає тривале блокування Ормузької протоки, що впливає на глобальні поставки енергоносіїв і ситуацію на світових ринках.

За інформацією CNN, зараз в адміністрації США обговорюють різні сценарії подальших дій.

Частина чиновників, зокрема представники Пентагону, виступають за жорсткіший підхід до Ірану та допускають точкові удари по об’єктах, які можуть ще більше послабити позиції Тегерана.

Водночас інша частина команди Трампа наполягає на тому, що дипломатії потрібно дати ще один шанс.

Також, за даними CNN, у Вашингтоні виникли претензії до роботи пакистанських посередників, які беруть участь у контактах між США та Іраном.

Деякі американські посадовці вважають, що Пакистан не повною мірою передає Ірану рівень невдоволення Дональда Трампа перебігом переговорів.

Крім того, у Білому домі припускають, що посередники можуть подавати іранську позицію у більш позитивному вигляді, ніж вона є насправді.

За інформацією джерел, країни регіону разом із Пакистаном зараз намагаються донести до Тегерана, що це “останній шанс” для серйозного дипломатичного врегулювання.

Джерела, обізнані з перебігом переговорів, кажуть, що Трамп навряд чи ухвалить рішення щодо подальших дій проти Ірану до свого візиту в Китай, запланованого на 13-15 травня.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон завершив наступальну операцію Епічна лють проти Ірану та перейшов до нового етапу — оборонної місії проєкт Свобода.

За словами Рубіо, США досягли поставлених військових цілей під час операції, яку американська сторона розпочала у лютому.

Водночас він наголошував, що новий етап американської місії не передбачає наступальних дій проти Ірану.

