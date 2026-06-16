Президент США Дональд Трамп припускає, що Сполучені Штати можуть найближчим часом повернути санкції проти російської нафти.

Про це американський президент заявив на полях саміту G7, пише The Guardian.

Трамп про ймовірне відновлення санкцій проти Росії

За словами Дональда Трампа, США можуть незабаром знову вдатися до санкційних обмежень щодо російської нафти.

Зараз дивляться

Американський президент дав зрозуміти, що йдеться, зокрема, про можливість повернення частини санкцій шляхом непродовження винятків із чинного санкційного режиму.

Коментуючи перспективу посилення санкційного тиску на Росію, він заявив:

– Ну, незабаром ми матимемо змогу це зробити, тому що нафта зараз надходить на ринок. Ми скасували санкції, оскільки, очевидно, не хотіли перешкоджати постачанню нафти. Тож незабаром будемо в такому становищі, коли зможемо це зробити… у певний момент, – зауважив він.

Нагадаємо, 2 червня державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон розраховує найближчим часом припинити дію винятків із санкцій щодо російської нафти.

За його словами, остаточне рішення з цього приводу ухвалюватиме Міністерство фінансів США.

Американські санкції проти російської нафти знову набули чинності після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа дозволила завершитися терміну дії винятку із санкційного режиму.

15 квітня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не продовжуватимуть дію санкційного винятку, який дозволяє купівлю нафти РФ, що транспортується морським шляхом.

18 квітня США дозволили здійснювати операції з продажу, транспортування та розвантаження російської нафти й нафтопродуктів, завантажених на судна до 17 квітня 2026 року, до середини травня.

18 травня Міністерство фінансів США знову ухвалило рішення продовжити ще на 30 днів виняток із санкцій щодо російської нафти, яка транспортується морем.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.