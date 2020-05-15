Медики Нідерландів радять на час карантину завести собі секс-друга

У Нідерландах одиноким чоловікам і жінкам рекомендували завести собі секс-друга на час карантину.

Таку пораду дали в Інституті охорони здоров’я та навколишнього середовища Нідерландів.

З 23 березня в країні діє так званий розумний карантин – до себе в гості можна запрошувати до трьох осіб за умови, що між ними не буде фізичного контакту.

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Однак пізніше рекомендації були переглянуті з урахуванням обставини, що люди без пари теж хочуть мати певну форму фізичної близькості.

– Обговоріть, як це найкраще зробити разом. Наприклад, зустрічайтеся з однією і тією само людиною, з якою ви маєте фізичний або сексуальний контакт за умови, що ви обидва не хворієте. Чесно поговоріть з цією людиною те, зі скількома ще людьми ви зустрічаєтеся. Чим їх більше – тим більше шансів поширення коронавірусу, – йдеться в повідомленні.

Також радиться утримуватися від сексу парам, у яких на коронавірус хворіє один з партнерів.

– Секс з собою або з іншими людьми на відстані. Як варіант – еротичні розповіді або мастурбація, – кажуть фахівці.

Нагадаємо, станом на 15 травня в Нідерландах зафіксований 43 681 випадок інфікування коронавірусом.