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Єгипет зобов’язав усіх прибулих в країну мати довідку про відсутність Covid-19

З 6 серпня всі прибулі до Єгипту повинні мати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Указ підписав прем’єр-міністр країни Мустафа Мадбулі.

Аналіз повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до в’їзду в країну.

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Нове правило стосується всіх, хто подорожує до Єгипту морським, повітряним або наземним шляхом.

Однак, воно не стосується арабських та іноземних туристів, які прибувають в курортні зони Шарм-ель-Шейха, Хургади, Таби, Марса-Аляма і Мерса-Матруха, але виїжджати за їх межі без довідки заборонено.

Відкриття кордонів в Єгипті

З 1 липня Єгипет відновив міжнародне авіасполучення і відкрив свої кордони для туристів в курортних зонах.

У зв’язку з цим 7 липня МАУ анонсувала чартерну програму польотів літнього сезону 2020 року в цю країну.

На замовлення туроператора Coral Travel МАУ літає у Єгипет з різних українських міст.

Джерело: Al Balad

Фото: Dreamstime

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