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24 країни ЄС підписали ноту протесту проти санкцій США щодо Північного потоку-2

24 з 27 країн Євросоюзу підписали ноту протесту проти американських санкцій щодо будівництва Північного потоку-2.

Документ був направлений до МЗС США ще 12 серпня, але про це стало відомо лише зараз.

Більшість країн Євросоюзу домовилися про єдину позицію незважаючи на те, що далеко не всі підтримують будівництво газопроводу.

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Три країни ЄС все ж відмовилися підписувати звернення. Про те, які це країни поки не повідомляється.

Санкції США проти Північного потоку-2

У грудні 2019 року США вперше запровадили санкції проти газопроводу Північний потік-2 .

Вони були націлені на судна, які беруть участь у прокладанні труб під водою.

24 липня Сенат США проголосував за проект оборонного бюджету на 2021 рік, в якому закладені додаткові санкції проти Північного потоку-2.

Цього разу вони торкнуться компаній, які причетні до будівництва газопроводу.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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