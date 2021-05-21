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Факти / Світ / Світові новини
Людмила Грубник |

На кордоні Латвії затримали українців з підробленими тестами на Covid-19

тест на коронавірус

На латвійському кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися потрапити на територію країни з підробленими тестами на коронавірус.

З ними був один громадянин Литви, всі вони намагалися в’їхати до Бауського краю.

Латвійські прикордонники затримали порушників.

Щодо чотирьох громадян України порушили адміністративні справи, інших – притягнули до адміністративної відповідальності.

Водночас з початку квітня латвійські прикордонники затримали близько сотні порушників з фейковий тестами на коронавірус.

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Відкриття кордонів ЄС

Країни ЄС готові пускати на свою територію туристів з третіх країн світу.

Однак для перетину кордону необхідна вакцинація схваленою у Європі речовиною.

Більше новин про відкриття кордонів для українців читайте на Фактах ICTV.

Джерело: DELFI

Фото: Pixabay

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