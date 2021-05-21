На латвійському кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися потрапити на територію країни з підробленими тестами на коронавірус.
З ними був один громадянин Литви, всі вони намагалися в’їхати до Бауського краю.
Латвійські прикордонники затримали порушників.
Щодо чотирьох громадян України порушили адміністративні справи, інших – притягнули до адміністративної відповідальності.
Водночас з початку квітня латвійські прикордонники затримали близько сотні порушників з фейковий тестами на коронавірус.
Відкриття кордонів ЄС
Країни ЄС готові пускати на свою територію туристів з третіх країн світу.
Однак для перетину кордону необхідна вакцинація схваленою у Європі речовиною.
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Джерело: DELFI