На латвійському кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися потрапити на територію країни з підробленими тестами на коронавірус.

З ними був один громадянин Литви, всі вони намагалися в’їхати до Бауського краю.

Латвійські прикордонники затримали порушників.

Щодо чотирьох громадян України порушили адміністративні справи, інших – притягнули до адміністративної відповідальності.

Водночас з початку квітня латвійські прикордонники затримали близько сотні порушників з фейковий тестами на коронавірус.

Відкриття кордонів ЄС

Країни ЄС готові пускати на свою територію туристів з третіх країн світу.

Однак для перетину кордону необхідна вакцинація схваленою у Європі речовиною.

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Джерело: DELFI