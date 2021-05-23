Виверження вулкану в Конго: стали відомі наслідки

На сході Демократичної Республіки Конго в суботу, 22 травня, почалося виверження одного з найактивніших вулканів Землі – Ньїрагонго.

Незважаючи на виверження Ньїрагонго, жителі Гома встигли врятувалися втечею.

Місцеві жителі хапали свої пожитки та бігли до кордону Руанди.

У місті повністю відключено електропостачання та телефонну мережу.

За словами місцевого вулканолога Даріо Тедескі, Гома піддавався небезпеки.

Він зазначив, що лава текла на схід в напрямку кордону з Руандою.

Activité volcanique modérée ce soir à Nyiragongo. Selon la MONUSCO, la coulée de lave se dirigerait vers le Rwanda. Le Gouverneur militaire du Nord-Kivu, le Gen Ndima, invite la population au calme et à suivre les instructions du Coordonnateur provincial de la protection civile. pic.twitter.com/Pv1ZyufXun — Jean-Jacques Wondo Omanyundu (@JJPWondo) May 22, 2021

Останнє виверження Ньїрагонго фіксувалося в 2002 році.

Тоді загинули близько 250 осіб та ще 120 тисяч громадян залишилися без даху над головою.

Nyiragongo volcano has started erupting. Looming over Goma, it wiped part of the city in 2002. pic.twitter.com/xQUTDhxu9t — Talent Ahereza (@TalentAhereza) May 22, 2021

Виверження вулкану Етна

У лютому відбулося виверження вулкану Етна на острові Сицилія. Це природне явище супроводжувалося потоком лави і виділенням щільного стовпа попелу.

З метою безпеки в Міжнародному аеропорту Катанії були скасовано всі рейси.

Польоти було заборонено, оскільки стовп диму і попелу виділявся більш ніж на один кілометр заввишки.