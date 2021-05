Виверження вулкану в Конго: стали відомі наслідки

На сході Демократичної Республіки Конго в суботу, 22 травня, почалося виверження одного з найактивніших вулканів Землі – Ньїрагонго.

Незважаючи на виверження Ньїрагонго, жителі Гома встигли врятувалися втечею.

Місцеві жителі хапали свої пожитки та бігли до кордону Руанди.

У місті повністю відключено електропостачання та телефонну мережу.

За словами місцевого вулканолога Даріо Тедескі, Гома піддавався небезпеки.

Він зазначив, що лава текла на схід в напрямку кордону з Руандою.

Останнє виверження Ньїрагонго фіксувалося в 2002 році.

Тоді загинули близько 250 осіб та ще 120 тисяч громадян залишилися без даху над головою.

Nyiragongo volcano has started erupting. Looming over Goma, it wiped part of the city in 2002. pic.twitter.com/xQUTDhxu9t

— Talent Ahereza (@TalentAhereza) May 22, 2021