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Дмитро Кудрявцев |

Виверження вулкану в Конго: стали відомі наслідки

Виверження вулкану в Конго

На сході Демократичної Республіки Конго в суботу, 22 травня, почалося виверження одного з найактивніших вулканів Землі – Ньїрагонго.

Незважаючи на виверження Ньїрагонго, жителі Гома встигли врятувалися втечею.

Місцеві жителі хапали свої пожитки та бігли до кордону Руанди.

У місті повністю відключено електропостачання та телефонну мережу.

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За словами місцевого вулканолога Даріо Тедескі, Гома піддавався небезпеки.

Він зазначив, що лава текла на схід в напрямку кордону з Руандою.

Останнє виверження Ньїрагонго фіксувалося в 2002 році.

Тоді загинули близько 250 осіб та ще 120 тисяч громадян залишилися без даху над головою.

Виверження вулкану Етна

У лютому відбулося виверження вулкану Етна на острові Сицилія. Це природне явище супроводжувалося потоком лави і виділенням щільного стовпа попелу.

З метою безпеки в Міжнародному аеропорту Катанії були скасовано всі рейси.

Польоти було заборонено, оскільки стовп диму і попелу виділявся більш ніж на один кілометр заввишки.

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