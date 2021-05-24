У повному складі: Білорусь висилає весь персонал посольства Латвії

Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило вислати посла Латвії Ейнарса Семаніса з країни.

Дипломату запропоновано покинути країну протягом 24 годин, заявив голова МЗС Володимир Макей.

– Всьому дипломатичному та адміністративному персоналу посольства також рекомендовано покинути країну протягом 48 годин, – сказав Макей.

При цьому диппредставництву запропоновано залишити одного технічного співробітника для догляду за будівлею.

У Ризі цими днями відбувається чемпіонат світу з хокею. У центрі латвійської столиці встановлені прапори країн-учасниць. Однак мер Риги Мартіньш Стакіс в присутності міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий, який використовується опозицією.

За словами Макея, Мінськ не міг залишити таку провокацію без відповіді. Він також зазначив, що його вразили дії влади Латвії, оскільки Білорусь висловила готовність провести відкрите розслідування події з літаком Ryanair за участю міжнародних експертів.

Реакція МЗС Білорусі на скандал через приземлення літака Ryanair

Раніше МЗС Білорусі закликав країни ЄС дочекатися висновку експертів, перш ніж робити висновки.

За словами прес-секретаря МЗС Анатолія Глаза, подію потрібно розглядати з точки зору убезпечення безпеки пасажирів авіалайнера.

У МЗС вважають, що ЄС нібито навмисно політизує ситуацію, відмовляючись розібратися в тому, що сталося.