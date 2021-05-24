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Анастасія Рогожінська |

Єврорада може ввести санкції через примусову посадку літака Ryanair у Мінську

шарль мішель

Сьогодні, 24 травня, лідери країн-членів ЄС розглянуть можливість ухвалення санкцій через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

– Те, що вчора відбулося, – це міжнародний скандал. Життя європейських цивільних осіб опинилися під загрозою, – наголосив він.

За словами Мішеля, такі дії неприйнятні. Тому Єврорада включила питання санкцій в обговорення на спеціальне засідання 24 травня.

Як додав президент Євроради, лідери країн ЄС готують різні варіанти та можливі заходи.

– Я сподіваюсь, що сьогодні ввечері ми зможемо ухвалити рішення щодо цього, – сказав він.

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Посадка Ryanair у Білорусі

23 травня в аеропорту в Мінську екстрено приземлився літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Причиною посадки стало повідомлення про нібито замінування.

Окрім того, після посадки, влада Білорусі затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Він знаходився на борту літака.

Водночас міжнародна спільнота гостро відреагувала на цей інцидент. Так, деякі країни планують заборонити будь-які польоти над Білоруссю на офіційному рівні.

Фото: Depositphotos

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