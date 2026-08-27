Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, має свої правила. Зокрема, важливо розуміти, коли військовий може отримувати пенсію, що відбувається з виплатами після повторного вступу на службу та за яких умов призначають пенсію за вислугу років.

Що відомо про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи виплачують пенсію військовому під час служби

У ПФУ розповіли, що основні правила визначає закон України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб № 2262-ХІІ.

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За загальним правилом пенсія призначається і виплачується після звільнення людини зі служби.

Якщо пенсіонер після цього знову вступає на військову службу або на службу до окремих силових структур, виплату пенсії на період служби припиняють. Це стосується, зокрема, повторного вступу до ЗСУ та інших військових формувань, Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, Служби судової охорони, органів цивільного захисту та Державної кримінально-виконавчої служби.

Після нового звільнення пенсію поновлюють з урахуванням загальної вислуги років.

Є важливий виняток для тих, хто повернувся на службу в особливий період. Якщо пенсіонера призвали під час мобілізації, прийняли на військову службу за контрактом або на службу цивільного захисту на період дії особливого періоду, пенсію продовжують виплачувати під час служби.

Після звільнення додаткову вислугу років за цей період враховують під час визначення пенсії. Якщо після перерахунку її розмір виявиться меншим, ніж людина отримувала до повторного призову або вступу на службу, виплачуватимуть попередній розмір пенсії.

Яка пенсія надається після звільнення з ЗСУ

Одним із основних видів пенсії для військовослужбовців є пенсія за вислугу років. Умови її призначення визначає стаття 12 Закону № 2262.

Право на таку пенсію незалежно від віку мають військовослужбовці, які на день звільнення мають 25 календарних років вислуги або більше.

Є й інша підстава. Пенсію за вислугу років можуть призначити військовому, який на момент звільнення досяг 45 років, має не менш як 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців становить військова служба. Деталі читайте тут.

Розмір такої пенсії визначають за правилами статті 13 закону № 2262. Тобто відповідь на питання, яка пенсія у звільнених з військової служби, залежить насамперед від вислуги, страхового стажу та інших обставин, передбачених законом.

Коли призначають пенсію у разі втрати годувальника

Закон № 2262 передбачає також пенсію для членів сімей військовослужбовців у разі втрати годувальника.

За правилами статті 50 закону № 2262 така пенсія для членів сімей військовослужбовців призначається з дня виникнення права на неї.

Для батьків або дружини (чоловіка), які отримали право на таку пенсію, відлік починається з дня звернення за її призначенням.

Якщо людина звернулася за пенсією несвоєчасно, виплату за минулий період можуть призначити з дня виникнення права, але не більш як за 12 місяців до дня звернення.

Отже, пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, залежить від підстав звільнення, вислуги років та конкретної ситуації. Окремі правила діють і для військових пенсіонерів, які знову пішли служити під час особливого періоду.

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