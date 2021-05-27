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Вікторія Гірко |

Країни G7 пригрозили Білорусі запровадженням санкцій через арешт Протасевича

білорусь адміністрація президента

Країни Великої сімки не виключають, що можуть запровадити санкції проти Білорусі через екстрену посадку літака авіакомпанії Ryanair і арешт Романа Протасевича.

Про це заявили міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, США і Великої Британії.

– Ми нарощуватимемо зусилля, зокрема шляхом запровадження подальших санкцій, для встановлення відповідальності за дії білоруської влади, – йдеться у спільній заяві.

Також країни Великої сімки засудили Білорусь за інцидент літаком Ryanair. Вони зазначили, що це поставило під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу рейсу і було серйозним зазіханням на правила, що регулюють цивільну авіацію.

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Санкції проти Білорусі

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз у червні може схвалити четвертий пакет санкцій проти Білорусі.

За інформацією журналіста Радіо свобода Рікарда Йозвяка, нові обмеження можуть запровадити, зокрема, через примусову посадку літака авіакомпанії Ryanair у Мінську.

Борт, який який прямував з Афін до Вільнюса, 23 травня примусово посадили у Мінську. Відразу після посадки білоруські правоохоронці затримали Романа Протасевича – засновника опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, який був одним із пасажирів літака.

Джерело: Уряд Великої Британії

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