PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Лист про замінування рейсу Ryanair прийшов пізніше, ніж повідомили з Мінська – ЗМІ

Лист про замінування рейсу Ryanair прийшов пізніше, ніж повідомили з Мінська – ЗМІ

У мережі з’явилося фото електронного листа про замінування літака Ryanair, який примусово посадили в Мінську під супроводом білоруського винищувача.

Екіпажу літака повідомили про мінування літака з посиланням на електронний лист, який нібито отримала служба безпеки мінського аеропорту.

Однак цей лист прийшов через 27 хвилини після того, як літак увійшов у повітряний простір Білорусі – тобто через 24 хвилини після того, як представники аеропорту Мінська повідомили про це екіпажу на борту.

Читайте
Добре спланована операція спецслужб: батько Протасевича відреагував на затримання сина

Відправник листа зазначає, що він представник ХАМАС, однак сама організація заперечує будь-яку свою причетність до цього інциденту.

У листі зазначено вимогу-пояснення, чому літак нібито перевозив бомбу, – припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною. Однак на той момент сторони вже домовилися припинити вогонь.

Затримання Протасевича

На борту цього літака був засновник Telegram-каналу Nexta та його дівчина Софія Сепега. Білоруські силовики затримали Романа Протасевича, наразі він перебуває під вартою.

Його дівчину Софію Сапегу заарештували на два місяці за підозрою в нібито скоєнні кількох злочинів. Детальніше про затримання Протасевича та Сапеги – читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: The Daily Beast

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка