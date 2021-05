У мережі з’явилося фото електронного листа про замінування літака Ryanair, який примусово посадили в Мінську під супроводом білоруського винищувача.

Екіпажу літака повідомили про мінування літака з посиланням на електронний лист, який нібито отримала служба безпеки мінського аеропорту.

Однак цей лист прийшов через 27 хвилини після того, як літак увійшов у повітряний простір Білорусі – тобто через 24 хвилини після того, як представники аеропорту Мінська повідомили про це екіпажу на борту.

Відправник листа зазначає, що він представник ХАМАС, однак сама організація заперечує будь-яку свою причетність до цього інциденту.

У листі зазначено вимогу-пояснення, чому літак нібито перевозив бомбу, – припинення вогню між Ізраїлем та Палестиною. Однак на той момент сторони вже домовилися припинити вогонь.

An exclusively obtained record shows that the Ryanair ‘Hamas bomb’ email—which the Belarus president said prompted the jet landing—was sent after the crew was told of a ‘threat’ https://t.co/nCLOggghDE

— The Daily Beast (@thedailybeast) May 27, 2021