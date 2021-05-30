У КНДР дітей-сиріт відправили безкоштовно працювати у шахти і на поля

Неповнолітні вихованці інтернатів для дітей-сиріт відправилися безкоштовно працювати на важке виробництво, зокрема, у шахти та сільськогосподарські підприємства.

– Молоді люди з провінцій Хамгьонг-Намдо, Північна Хванхе та Джаганг зголосилися працювати у великих секторах соціалістичного будівництва на тлі лояльності та революційного духу, що зростають серед молоді у КНДР у відповідь на ідеї та дух 8 з’їзду партії та 10 з’їзду молодіжної ліги, – передає інформаційне агентство KCNA.

Провладні ЗМІ пишуть, що діти прийняли це рішення самостійно та добровільно на знак вдячності владі та Трудовій партії КНДР за виявлене клопотання.

NEW: North Korea is claiming its children have “volunteered” to work in coal mines: -Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are “repaying” the party’s love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6 — NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021

– Понад 700 випускників середніх шкіл для дітей-сиріт та старших середніх шкіл провінції Північний Хванхей, які виросли щасливо, навчаючись досхочу під опікою материнської партії, зголосилися працювати у важких галузях, – звітують ЗМІ КНДР.

Діти будуть працювати на фруктових і рибних фермах, вугільних шахтах і лісовому господарстві. Сиріт також доправлять на будівництво електростанції в Танчон і на металургійний комбінат в провінції Хванхе.

Урочисто провели на будівництва соціалізму дітей з двох інтернатів на Східному і Західному узбережжі

Вік дітей в повідомленнях не вказано. На опублікованих фото зображені дівчатка і хлопчики-підлітки.

Джерело: NK News.