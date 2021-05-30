У КНДР дітей-сиріт відправили безкоштовно працювати у шахти і на поля

Неповнолітні вихованці інтернатів для дітей-сиріт відправилися безкоштовно працювати на важке виробництво, зокрема, у шахти та сільськогосподарські підприємства.
– Молоді люди з провінцій Хамгьонг-Намдо, Північна Хванхе та Джаганг зголосилися працювати у великих секторах соціалістичного будівництва на тлі лояльності та революційного духу, що зростають серед молоді у КНДР у відповідь на ідеї та дух 8 з’їзду партії та 10 з’їзду молодіжної ліги, – передає інформаційне агентство KCNA.
Провладні ЗМІ пишуть, що діти прийняли це рішення самостійно та добровільно на знак вдячності владі та Трудовій партії КНДР за виявлене клопотання.
NEW: North Korea is claiming its children have “volunteered” to work in coal mines:
-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor
-State media says orphans are “repaying” the party’s love
-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6
— NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021
– Понад 700 випускників середніх шкіл для дітей-сиріт та старших середніх шкіл провінції Північний Хванхей, які виросли щасливо, навчаючись досхочу під опікою материнської партії, зголосилися працювати у важких галузях, – звітують ЗМІ КНДР.
Діти будуть працювати на фруктових і рибних фермах, вугільних шахтах і лісовому господарстві. Сиріт також доправлять на будівництво електростанції в Танчон і на металургійний комбінат в провінції Хванхе.
Урочисто провели на будівництва соціалізму дітей з двох інтернатів на Східному і Західному узбережжі
Вік дітей в повідомленнях не вказано. На опублікованих фото зображені дівчатка і хлопчики-підлітки.
Джерело: NK News.