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Дмитро Кудрявцев |

Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії

ДСНС

Україна в неділю, 30 травня, відправила перший літак з гуманітарною допомогою для Індії.

Відповідне розпорядження про подолання важких наслідків пандемії коронавірусу було підписано Кабміном.

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Літак, на борту якого знаходиться 184 кисневих концентраторів вилетів із Києва та незабаром прибуде до Делі.

Крім того, згодом має вилетіти і другий рейс, який доставить для потерпілого від Covid-19 населення Індії ще 216 таких апаратів.

Вантаж супроводжують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії
Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії
Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії
Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії
Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії / 2 фотографии

Епідемія коронавірусу в Індії

На початку місяця на березі річки Ганг в індійському штаті Біхар виявили десятки тіл місцевих жителів, які загинули від Covid-19.

За словами очевидців, в річці плавало щонайменше 150 трупів.

За даними місцевих ЗМІ, в бідних селищах вдаються до такого виду поховань через високу вартість кремації.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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