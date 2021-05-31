Україна в неділю, 30 травня, відправила перший літак з гуманітарною допомогою для Індії.

Відповідне розпорядження про подолання важких наслідків пандемії коронавірусу було підписано Кабміном.

Літак, на борту якого знаходиться 184 кисневих концентраторів вилетів із Києва та незабаром прибуде до Делі.

Крім того, згодом має вилетіти і другий рейс, який доставить для потерпілого від Covid-19 населення Індії ще 216 таких апаратів.

Вантаж супроводжують співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Україна відправила в Делі перший рейс із гуманітарною допомогою для Індії / 2 фотографии

Епідемія коронавірусу в Індії

На початку місяця на березі річки Ганг в індійському штаті Біхар виявили десятки тіл місцевих жителів, які загинули від Covid-19.

За словами очевидців, в річці плавало щонайменше 150 трупів.

За даними місцевих ЗМІ, в бідних селищах вдаються до такого виду поховань через високу вартість кремації.