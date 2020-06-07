Україна хоче оживити нормандський формат, але не бачить конструктивності від РФ – Кулеба

Україна не бачить конструктивних дій з боку Росії в питаннях відновлення переговорів у нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Разом з партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру, але поки не бачить жодної взаємної конструктивності з російського боку. Цього тижня дев’ятеро українських солдат отримали поранення на лінії фронту, – написав він у Twitter.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

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2 червня Дмитро Кулеба після зустрічі з міністром МЗС Німеччини Хайко Маасом заявив, що Україна готова до широких компромісів на переговорах щодо Донбасу, але не поступиться суверенітетом і територіальною цілісністю.

Він зазначив, що існують червоні лінії, які українська сторона ніколи не перетне.

Востаннє переговори у нормандському форматі відбулись у грудні 2019 року. Наступна зустріч у режимі відеоконференції за участю міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії відбулася 30 квітня 2020 року.