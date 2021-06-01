Байден ставиться до теми серйозно: Псакі анонсувала звіт про НЛО

Голова національної розвідки США Евріл Гейнс спільно з міністром оборони Ллойдом Остіном наступного місяця представлять Конгресу звіт щодо відомих фактів спостереження Непізнаних літаючих об’єктів.

За словами прес-секретаря Білого дому Джен Псакі, президент США Джо Байден активно стежить за підготовкою документа.

– Безумовно, безпека нашого повітряного простору має першочергове значення – чи це розпізнані, чи непізнані літаючі об’єкти. З цілої низки причин ми не обговорюємо це публічно, – заявила вона.

За словами Псакі, в звіті міститиметься інформація про те, яким чином уряд США реагуватиме на звістки про спостереження НЛО, а також – які конкретно відомства реагуватимуть на такі повідомлення.

Прес-секретар Білого дому також зазначила, що Байден вкрай серйозно ставиться до цієї теми.

Фото інопланетянина в Google Maps

Минулого року відомий мисливець за НЛО Скотт Ворінг нібито виявив на одному з фото в сервісі Google Maps прибульця, який сховався під одним із мостів Нью-Йорка.

Ворінг стверджує, що обличчя прибульця відповідає опису істот з інших планет.

За його словами, іншопланетянина можна побачити за координатами Google Street View 42°26’35.27″N76°30’48.70″W.