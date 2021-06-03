Хорватія пом’якшила умови в’їзду до країни

Хорватія спростила умови в’їзду до країни. Щоб потрапити у цю країну на Балканському півострові необхідно надати результати негативного ПЛР-тесту на коронавірус, що був зроблений не пізніше, ніж за 72 години.

Про це повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич на сторінці у Twitter.

Дипломат зазначив, що раніше Хорватія вимагала ПЛР-тест, що був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин.

— Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він не давніший, ніж 72 години (замість 48). Перепусткою служитимуть також підтвердження про вакцинування, – зазначив Кирилич.

Також можна надати сертифікат про щеплення, який засвідчує те, що людина була вакцинована двома дозами вакцини (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) або однією (Janssen/Johnson&Johnson) не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію.

Від надання обов’язкового ПЛР-тесту звільняється людина, яка протягом останніх 180 днів одужала від коронавірусу і має відповідне підтвердження (медичну довідку, чи позитивний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген (RAT)).

За відсутності одного з вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції до здачі тестів на території Хорватії за свій кошт. За відсутності можливості здачі тестів самоізоляція триває 10 днів.

Правила в’їзду в Туреччину

Пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно було пред’являти результати ПЛР-тестування з 15 травня.

Але вже 1 червня стало відомо про нові правила в’їзду в Туреччину, які передбачають повернення тестів. Водночас до 3 червня туристи все ще зможуть потрапити в країну за старими умовами.

Джерело: Vasyl Kyrylych