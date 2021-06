Королева Єлизавета II запросила Джо Байдена до Віндзорського замку

У Великій Британії королева Єлизавета II зустрінеться із президентом США Джо Байденом та його дружиною Джилл. Вони разом відвідають Віндзорський замок у неділю, 13 червня.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr

