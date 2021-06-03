Королева Єлизавета II запросила Джо Байдена до Віндзорського замку

У Великій Британії королева Єлизавета II зустрінеться із президентом США Джо Байденом та його дружиною Джилл. Вони разом відвідають Віндзорський замок у неділю, 13 червня.

– Королева зустрінеться з президентом США та першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку в неділю, 13 червня, – повідомили у Букінгемському палаці.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Британська королева за 65 років правління прийняла 11 президентів Штатів.

Байден планує пробути у Великій Британії з 11 до 13 червня. Там він візьме участь в саміті G7.

Візит Байдена до країн Європи цього літа стане першою його поїздкою за кордон як президента США.

Зокрема, він візьме участь у саміті НАТО в Брюселі 14 червня. Також планується зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним 16 червня в Швейцарії.

Зустріч Байдена і Путіна

Лідери США та РФ Джо Байден та Володимир Путін під час саміту в Женеві 16 червня обговорять, зокрема, і агресію Росії проти України.

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, є список тем, які мають обговорити Байден та Путін, проте більше інформації буде за кілька днів до зустрічі.

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