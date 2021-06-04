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Софія Зінов'єва |

“Чорний грибок” дістався Мексики: першому хворому готуються видалити око

лікарня

В Мексиці зафіксовано перший випадок мукормікозу у 34-річного чоловіка, у якого 10 травня діагностували коронавірус.

Грегоріо Авенданьо також хворіє на діабет, але коронавірусну хворобу, за словами родичів, він переніс нормально та незабаром вийшов на роботу.

26 травня стан чоловіка різко погіршився, він перестав їсти, а за три дні потрапив до лікарні із паралічем лицьового нерва.

1 червня у пацієнта відняло мову, тож наразі лікарі готуються видалити йому ліве око, адже є небезпека, що інфекція потрапить у мозок і спричинить смерть.

Мукормікоз та коронавірус

Мукормікоз або “чорна цвіль” чи “чорний грибок” – це рідкісне інфекційне захворювання, яке спричиняє мукорова цвіль.

Мукормікоз уражає носові пазухи, очі, мозок і легені та виглядає як чорні плями на шкірі.

Під час пандемії коронавірусу, рідкісна хвороба почала ширитись Індією.

Наразі вже зафіксовані перші випадки в Пакистані та сусідній Росії, тож чи може “чорний грибок” дістатися України, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: El Universal

Фото: Depositphotos

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