Танення льоду в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж вважалося раніше.

Такого висновку дійшли дослідники Британського університетського коледжу Лондона, які використали нову, більш точну технологію вимірювання товщини льодового покриву.

За результатами дослідження, у прибережних районах лід тоншає на 70-100% швидше, ніж вважалося раніше.

У попередні рази товщину льоду оцінювали шляхом вимірювання висоти льоду, який виступає над водою.

Цього разу вчені використали супутник, за допомогою якого визначили час, за який радіолокаційні хвилі відбиваються від поверхні льоду.

Також науковці удосконалили точність дослідження новою моделлю снігу, яка враховує його глибину, щільність, а також базується на температурі повітря і даних про рух льоду.

Найбільший в світі айсберг

У травні від Антарктики відколовся найбільший у світі айсберг, площа якого становить 4 320 кв. км, повідомляє Європейське космічне агентство.

Айсбергу вже дали назву А76 і визначили, що його площа дорівнює п’яти Києвам або Майорці.