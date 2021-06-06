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Юлія Захарченко |

Шкодить морському життю та рибальству: Мармурове море у Туреччині покрилося слизом

Реджеп Ердоган

У Туреччині неподалік від Стамбула Мармурове море покрилося товстим шаром слизу. За повідомленнями місцевої влади, це шкодить морському життю та рибальству в цих краях.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що причина появи слизу криється у неочищених стічних водах, а також у підвищенні температури.

Також дайвери повідомили, що величезна кількість риб та інших видів морських мешканців загинули від надмірної кількості слизу.

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Експерти заявили, що це сталося через забруднення та зміну клімату. Морський слиз – це природний зелений мул.

Вперше його виявили в Туреччині у 2007 році, а незабаром і в Егейському морі неподалік від Греції. Морський слиз утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами через спекотну погоду або забруднення води.

Карантин у Туреччині

Зовсім нещодавно у Туреччині послабили карантин – з 1 червня відкрилися заклади громадського харчування, парки розваг та спортзали.

Однак наразі у державі діє комендантська година. За останніми даними, також щонеділі у Туреччині діятиме заборона на вихід з дому.

Джерело: BBC

Фото: Depositphotos

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