У Туреччині неподалік від Стамбула Мармурове море покрилося товстим шаром слизу. За повідомленнями місцевої влади, це шкодить морському життю та рибальству в цих краях.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що причина появи слизу криється у неочищених стічних водах, а також у підвищенні температури.

Також дайвери повідомили, що величезна кількість риб та інших видів морських мешканців загинули від надмірної кількості слизу.

Експерти заявили, що це сталося через забруднення та зміну клімату. Морський слиз – це природний зелений мул.

Вперше його виявили в Туреччині у 2007 році, а незабаром і в Егейському морі неподалік від Греції. Морський слиз утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами через спекотну погоду або забруднення води.

