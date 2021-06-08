Не додаватимемо Лукашенку легітимності: Литва відкликає посла з Білорусі

Уряд Литви не призначатиме нового посла в Білорусі на місце Андрюса Пулокаса, термін повноважень якого завершується 5 серпня.

Відповідну постанову було внесено на розгляд Кабміну.

Як розповіла радник президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, керувати дипломатичним представництвом буде тимчасово повірений у справах країни.

– Ми не визнаємо Олександра Лукашенка президентом Білорусі, а тому не маємо наміру легітимізувати його режим на дипломатичному рівні, – зазначила вона.

Скайсгіріте наголосила, що для вступу в нового посла в посаду він повинен передати главі іноземної держави вірчі грамоти, проте це неможливо, оскільки Вільнюс не визнає легітимність білоруського диктатора.

Радниця президента Литви нагадала, що Пулокаса протягом вже декількох місяців фізично не знаходиться в Мінську, оскільки працює з Вільнюсу після його відкликання для проведення консультацій.

Посилення політичних репресій в Білорусі

У вівторок, 8 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав репресивний закон, що посилює покарання за проведення несанкціонованих акцій.

Зокрема, за організацію мітингів, проведення яких не було схвалено місцевою владою, вводиться кримінальна відповідальність.

Крім того, власникам онлайн-платформ загрожує до двох років позбавлення волі за публікацію забороненої інформації, або висвітлення протестів в режимі реального часу.