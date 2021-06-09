Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на ляпас, який отримав під час своєї робочої поїздки. Він закликав не надавати цьому інциденту великого значення.

– Все добре. Не перебільшуватимемо цей інцидент, який я вважаю одиничним фактом. Не варто дозволяти агресивним особам вступати в громадські дебати, – зазначив він.

Також президент Франції додав, що навіть після цього випадку він продовжить так само, як і раніше, спілкуватися з громадянами. За його словами, вже сьогодні після того, як його вдарили, він повернувся до людей, поговорив з ними і зробив спільні фото.

Ляпас Макрону

8 червня у Франції чоловік дав ляпаса президенту Еммануелю Макрону. Це сталося під час офіційного візиту глави держави до Дрому – департаменту на південному сході Франції.

Макрон підійшов близько до натовпу і, ймовірно, хотів потиснути руку чоловіку, однак той замахнувся і дав йому ляпаса.

Охоронці президента швидко відреагували та забрали його від людей. Поліція затримала двох чоловіків.

Джерело: Dauphinе