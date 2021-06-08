У тілах загиблих зі збитого MH17 виявили сотні уламків, двох пасажирів не знайшли

Під час експертизи у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти витягли з тіл загиблих 370 металевих фрагментів.
Про це повідомили у службі новин Будівлі суду, яка стежить за судовим засіданням в Гаазі.
Лише у тілі капітана авіалайнера виявили понад 100 металевих уламків, один з них мав форму “метелика”.
Також з’ясувалося, що станом на 8 червня досі не знайдено останки двох з 298 пасажирів, які загинули під час авіакатастрофи MH17.
Судові слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі тривають.
Докази у справі МН17
17 липня 2014 року літак МН17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над Донбасом.
Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Майже двісті були громадянами Нідерландів.
За даними Bellingcat, всі докази у справі катастрофи вказують, що літак МН17 збила російська ракета, привезена на Донбас.
На суді підтвердили, що евакуацію тіл загиблих і уламків лайнера, роботу експертів і слідчих на місці трагедії ускладнювали бойові дії.
Джерело: Molly Quell