Під час експертизи у справі про катастрофу MH17 на Донбасі голландські експерти витягли з тіл загиблих 370 металевих фрагментів.

Про це повідомили у службі новин Будівлі суду, яка стежить за судовим засіданням в Гаазі.

Лише у тілі капітана авіалайнера виявили понад 100 металевих уламків, один з них мав форму “метелика”.

Також з’ясувалося, що станом на 8 червня досі не знайдено останки двох з 298 пасажирів, які загинули під час авіакатастрофи MH17.

Судові слухання у справі про катастрофу MH17 на Донбасі тривають.

Докази у справі МН17

17 липня 2014 року літак МН17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над Донбасом.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Майже двісті були громадянами Нідерландів.

За даними Bellingcat, всі докази у справі катастрофи вказують, що літак МН17 збила російська ракета, привезена на Донбас.

На суді підтвердили, що евакуацію тіл загиблих і уламків лайнера, роботу експертів і слідчих на місці трагедії ускладнювали бойові дії.

Джерело: Molly Quell