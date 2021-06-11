10 червня президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі обговорили низку тем зовнішньої політики. Зокрема, вони говорили про Китай, Іран, Афганістан та РФ.

Американський лідер та британський прем’єр обговорили важливість відносин між їхніми країнами. Адже, як вони зазначили, це потрібно для захисту громадян, підвищення процвітання в країнах та просування цінностей у світі.

Між тим лідери говорили про зовнішньополітичні питання, які стосоються Афганістану, Китаю, Ірану та Росії.

Однак головною темою бесіди Байдена та Джонсона були відносини США і Великої Британії.

Так, вони підтвердили рішення розвивати співпрацю, розширюючи торгівлю та просуваючись до майбутньої угоди про вільну торгівлю між обома країнами.

– Велика Британія і США домовилися працювати над відновленням поїздок і продовжувати обмінюватися інформацією, яка допоможе перемогти пандемію коронавірусу як і в цих двох країнах, так і на міжнародному рівні, – повідомляють в британському уряді.

Водночас лідери дійшли висновку, що ЄС і Велика Британія несуть відповідальність за забезпечення безперешкодної торгівлі між Північною Ірландією, Великою Британією і Республікою Ірландія.

Візит Байдена до Європи

Незодавно у Букінгемському палаці повідомляли, що королева Єлизавета II зустрінеться із Джо Байденом та його дружиною Джиллу Віндзорському замку 13 червня.

Загалом президентШтатів планує пробути у Великій Британії з 11 до 13 червня. Там він візьме участь в саміті G7.

Джерело: уряд Великої Британії