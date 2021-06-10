Президенту Албанії Іліру Меті оголосили імпічмент

Парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети через порушення конституції країни, а також заклики до насильства.

Депутати проголосували за імпічмент президенту у середу, 9 червня. За це рішення проголосували 104 зі 140 депутатів парламенту.

Голосування відбулося після звіту слідчого комітету, який минулого тижня дійшов висновку, що Мета порушив 16 статей конституції напередодні загальних виборів в Албанії 25 квітня.

У звіті рекомендується усунути президента з посади на рік раніше, ніж передбачалося закінчити його термін.

Очікується, що Конституційний суд, схвалення якого необхідне для затвердження рішення парламенту, ухвалить його протягом трьох місяців.

У чому звинуватили Мету?

Мету звинуватили у порушенні конституції через невиконання обов’язку щодо гарантування національної єдності, підтримавши опозицію на нещодавніх виборах у країні.

Внаслідок перестрілки між прихильниками двох основних партій Албанії – соціалістів та демократів, за чотири дні до виборів, чотири людини були поранені, а ще одна померла.

Мета заперечує будь-які порушення зі свого боку і звинувачує соціалістів у організації політичної помсти.

В Албанії президент має здебільшого символічні повноваження, але водночас має певну владу над судовою системою і збройними силами.

Джерело: Albania Daily News